Артём Здунов вручил ключи от новых школьных автобусов и автомашин скорой помощи

21 декабря в Саранске на площади Победы состоялась церемония вручения ключей от новых школьных автобусов и автомашин скорой медицинской помощи. В ней принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.

«За последние годы мы существенно пополнили наш автопарк новыми современными машинами. При такой мощной поддержке нашего Президента Владимира Владимировича Путина мы сможем безопасно предоставлять все услуги, которых от нас ждут люди», - сказал руководитель региона.



25 школьных автобусов (марки ГАЗель и ПАЗ) отправятся в 18 районов республики. Ежедневно в Мордовии осуществляется перевозка более 4800 школьников, и это число растет. Благодаря новой технике будут доукомплектованы имеющиеся школьные маршруты, также будет открыто семь новых. Главное – дети будут ездить с комфортом и при соблюдении всех требований безопасности.



12 новых автомобилей скорой помощи (марки ГАЗель и УАЗ) поступят на Станцию скорой помощи в Саранске и в медучреждения шести районов республики. Они значительно укрепят материально-техническую базу первичного звена здравоохранения и службы скорой медпомощи, помогут медикам оперативно добираться до пациентов и оказывать необходимую помощь.

«Специалисты первичного звена здравоохранения работают круглосуточно, важно, чтобы не было сбоев. И теперь мы сможем это обеспечить. Желаю, чтобы техника работала безотказно, чтобы она служила на благо нашего народа», - отметил Артём Здунов.



Ключи от новой техники были вручены главным врачам медучреждений и директорам школ. Медики и педагоги поблагодарили за новую технику Президента страны и руководство республики. По завершении церемонии Артём Здунов осмотрел автобусы и микроавтобусы. Он отметил современное оборудование, которым оснащен автотранспорт.



Отметим, что за последние пять лет в республику поступило почти 400 единиц транспорта для школ, больниц и поликлиник.