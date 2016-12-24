Росреестр Мордовии подвел итоги работы к 15-летию ведомства

21 декабря в республиканском Пресс-центре прошла пресс-конференция Управления Росреестра по Республике Мордовия и филиала ППК «Роскадастр» по РМ.

В 2023 году исполняется 25 лет системе государственной регистрации прав на недвижимое имущество, а также 15 лет Росреестру. Представители ведомства рассказали о том, как изменилась система регистрации прав на недвижимость за это время, каким направлениям деятельности сейчас уделяется особое внимание, озвучили интересные цифры и факты.

Руководитель Управления Росреестра по РМ Светлана Балескова отметила, что ведомство ежегодно осуществляет более 200 тысяч учетно-регистрационных действий. На сегодняшний день в информационной базе Управления - Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) - содержатся сведения о 970 тысячах объектов, расположенных в Мордовии, а также данные об их правообладателях.

15 лет назад права на недвижимость регистрировали за месяц, сейчас по некоторым видам сделок срок регистрации недвижимости не превышает 24 часа.

В 2023 году вступил в силу закон о защите персональных данных владельцев недвижимости, содержащихся в ЕГРН. Закон призван обезопасить права и имущество собственников недвижимости.

Благодаря Росреестру с 2023 года законодательство содержит четкие критерии отнесения строений и сооружений к вспомогательным (навесы, теплицы, бани, сараи). Эти критерии определены Постановлением Правительства РФ от 04.05.2023 № 703. Если вспомогательные сооружения и постройки соответствуют указанным в Постановлении характеристикам, они могут возводиться рядом с основным зданием без выдачи разрешения на строительство.

Заместитель руководителя Управления Росреестра по РМ Юрий Обманкин рассказал о проведении в республике комплексных кадастровых работ . Они позволяют выявить и устранить случаи пересечения границ, самозахвата земель, а также реестровые ошибки.

Заместитель директора филиала ППК «Роскадастр» по РМ Сергей Анаскин затронул тему кадастровой стоимости недвижимости. В республике ее определяет специально созданное учреждение - «Центр кадастровой оценки». Узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости можно с помощью сервисов Росреестра. С 1 января 2024 года ведение фонда данных государственной кадастровой оценки будет осуществлять ППК «Роскадастр» с использованием федеральной государственной информационной системы.

Сегодня Росреестр предоставляет гражданам, бизнесу, органам власти и местного самоуправления весь комплекс государственных услуг в области регистрации прав и кадастрового учета недвижимости, а также в области ведения государственных реестров саморегулируемых организаций в сфере оценочной, кадастровой деятельности, деятельности арбитражных управляющих и операторов электронных площадок.

Услуги Росреестра можно получить лично - в офисах МФЦ, онлайн - через личный кабинет на сайте Росреестра и Роскадастра, а с недавнего времени - на портале Госуслуг.

«Все нововведения помогают сократить срок предоставления услуг и улучшить их качество. Этим задачам мы уделяем пристальное внимание в своей работе», - заключила Светлана Балескова.