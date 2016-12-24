Саранская фирма оштрафована на 1 миллион рублей за коррупционный «подкуп»

По информации прокуратуры РМ, суд в столице Мордовии признал коммерческую организацию виновной в предоставлении незаконного вознаграждения от имени юридического лица.

Речь идет о взятках, которые с июля 2020 года по февраль 2023-го передавались ведущему ветеринарному врачу Мордовской республиканской станции по борьбе с болезнями животных. 34-летний фигурант получил несколько сот тысяч рублей за регулярное оформление ветеринарных сопроводительных документов на перевозимую коммерсантами мясную продукцию без всех необходимых проверок.

При этом, коррупционное вознаграждение перечислялось на банковские карты самого сотрудника республиканской станции.

Прокуратура республики возбудила в отношении фирмы дело за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. По ходатайству прокурора на имущество компании был наложен арест.

Суд признал организацию виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей.

В отношении ведущего ветеринарного врача уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.