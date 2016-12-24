Россияне рассказали, где будут встречать Новый год

Социологическое агентство «Вебер» поделилось результатами предновогоднего опроса, в котором приняли участие 1400 россиян старше 18 лет.

Выяснилось, что 77% опрошенных считают Новый год важным праздником. Для 52% это отличная возможность встретиться с родными и близкими. 38% респондентов рассказали, что ждут Новый год ради атмосферы радости и волшебства, а также ради подарков и других праздничных атрибутов.

В ходе исследования у россиян спросили, где они будут встречать этот чудесный праздник. 74% ответили, что проведут новогодний вечер дома, 8% – в гостях, а 3% – на работе.

На основе ответов опрошенных удалось составить ТОП-5 новогодних традиций.

Самым любимым занятием у 55% оказалось украшение дома и ёлки. 46% – любят встречаться с родными. 43% – считают важной традицией обмен подарками, а для 31% главное – вкусные застолья. Ещё 29% загадывают новогодние желания.

Напомним, что «Вебер» является совместным проектом АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» по исследованию общественного мнения. Для проведения опросов применяется классический подход в сочетании с современными онлайн-инструментами.