В Минэкономики РМ призвали не поддаваться ажиотажным покупкам куриных яиц

«Я горжусь молодежью Мордовии!»
Артём Здунов на форуме «Событие» наградил самых ярких представителей молодого поколения республики и их наставников
«Уважаемые жители и гости Мордовии, Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ обращает ваше внимание на то, что повышенный спрос на какой-либо из товаров автоматически приводит к его удорожанию, а в ряде случаев и к дефициту, так как торговым организациям требуется время на покупку и доставку новой партии товара.
В связи с этим убедительно просим вас не совершать необдуманных покупок, не закупать впрок продукты. Особенно это относится к скоропортящимся продуктам питания, к которым относятся и куриные яйца.
Практика показывает, что в большинстве случаев при снижении ажиотажного спроса цены на товары стабилизируются, как было ранее с гречневой крупой, сахаром и подсолнечным маслом».
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Артём Здунов на форуме «Событие» наградил самых ярких представителей молодого поколения республики и их наставников
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