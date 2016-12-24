В Минэкономики РМ призвали не поддаваться ажиотажным покупкам куриных яиц

«Уважаемые жители и гости Мордовии, Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ обращает ваше внимание на то, что повышенный спрос на какой-либо из товаров автоматически приводит к его удорожанию, а в ряде случаев и к дефициту, так как торговым организациям требуется время на покупку и доставку новой партии товара.



В связи с этим убедительно просим вас не совершать необдуманных покупок, не закупать впрок продукты. Особенно это относится к скоропортящимся продуктам питания, к которым относятся и куриные яйца.



Практика показывает, что в большинстве случаев при снижении ажиотажного спроса цены на товары стабилизируются, как было ранее с гречневой крупой, сахаром и подсолнечным маслом».