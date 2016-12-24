Жителя Саранска телефонные мошенники прокатили на такси за 180 тысяч рублей

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По информации МВД по РМ, в столице Мордовии возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в отношении 22-летнего местного жителя. Телефонные аферисты передавали парня друг другу по вербальной эстафете пока не получили с него 180 тысяч рублей.
Молодого человека поймали на уловку с привязкой к левым банковским картам его телефонного номера. Жертву при общении обрабатывали и мнимые работники банков, и лжеполицейский, и фальшивый сотрудник службы безопасности финансового учреждения. Все их разговоры свелись к необходимости убедить парня снять наличные с кредитной карты и перевести деньги на защищенный депозит, открытый на его имя.
Злоумышленники даже вызвали ему такси, чтобы он мог добраться до банкомата. В результате житель Саранска перечислил на указанные ему реквизиты 180 тысяч рублей. После перевода денежных средств жулики перестали выходить с ним на связь.
В настоящий момент проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения злоумышленников.
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