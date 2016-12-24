Рузаевская ЦРБ пополнилась земскими докторами и фельдшерами

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в 2023 году по программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в Рузаевскую ЦРБ было трудоустроено 11 специалистов с высшим и средним медицинским образованием.

Благодаря этой программе медицинские работники получили единовременные компенсационные выплаты в размере от 500 до 1 миллиона рублей.

Также в этом году завершился капитальный ремонт взрослой поликлиники по ул. Академика Филатова. В четырехэтажном здании заменена крыша, коммуникации, входная группа, произведена внутренняя отделка, обновлен фасад. В настоящее время медучреждение работает в рамках бережливого производства.

Отметим, что Рузаевская ЦРБ является многопрофильным лечебным учреждением, в структуру которого входят детская и взрослая поликлиники, стационар, отделение скорой медицинской помощи, стоматологическая поликлиника, женская консультация.