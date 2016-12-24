Мордовия впервые примет всероссийские молодежные Дельфийские игры

С 19 по 24 апреля 2024 года в Республике Мордовия состоятся XXIII молодежные Дельфийские игры России. Саранск примет Игры такого масштаба впервые. Событие пройдет в год празднования 25-летия Дельфийских игр.

Проведение Игр направлено на содействие реализации указов Президента Российской Федерации В.В.Путина от 25 апреля 2022 года № 231 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий» и от 22 ноября 2023 года № 875 «О проведении в Российской Федерации Года семьи». Большое внимание в ходе Игр будет уделено Году трудовых династий в Республике Мордовия, объявленному Главой Республики Мордовия А.А.Здуновым в рамках Послания Государственному Собранию региона. Особой темой событий XXIII молодежных Дельфийских игр России станет приближающийся 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне.

Организацию мероприятия осуществляют Национальный Дельфийский совет России, Глава Республики Мордовия и Правительство Республики Мордовия во взаимодействии с федеральными органами государственной власти Российской Федерации. Играм дан патронат Международного Дельфийского комитета. Официальные информационные ресурсы XXIII молодежных Дельфийских игр России https://delphic.games, https://vk.com/delphicgames, https://ok.ru/delphictv, https://t.me/delphic_games

С ноября 2023 года во всех субъектах Российской Федерации проходят отборочные мероприятия, малые Дельфийские игры, определяющие составы региональных сборных. Ожидается, что в XXIII молодежных Дельфийских играх России примут участие около 2500 молодых деятелей искусства в возрасте от 10 до 25 лет. Конкурсная и фестивальная программы Игр включат в себя 34 номинации художественного, прикладного и научно-исследовательского творчества, в число которых войдут как номинации, проводимые на протяжении всех 25 лет – «Фортепиано», «Скрипка», «Театр», «Народное пение», «Современная хореография», «Фотография», – так и дисциплины, включенные в программу Игр не так давно, например, «Защита персональных данных», «Аналитика трендов», «Историческое просвещение» и «Эпидемиология и биоинформатика». В рамках Игр впервые пройдет номинация «Радиобиология». Дисциплина будет проводиться при участии ФМБЦ им. А.И. Бурназяна, а программные требования предусматривают разработку с использованием искусственного интеллекта модели анализа результатов ядерного облучения клеток.

Традиционно в ходе Игр будет разыграно более 100 комплектов наград – золотые, серебряные и бронзовые медали. По результатам соревнований будут подведены итоги официального командного первенства среди субъектов Российской Федерации, которые лягут в основу Дельфийского рейтинга за 2024 год.

В состав жюри XXIII молодежных Дельфийских игр России войдут видные деятели культуры, образования и науки, молодежной политики, общественной сферы, кандидаты и доктора наук, руководители профессиональных ассоциаций и союзов, всего более 100 человек со всей России.

Игры включены в План мероприятий по проведению в Содружестве Независимых Государств в 2024 году Года волонтерского движения, объявленного Решением Совета глав правительств Содружества Независимых Государств от 26 октября 2023 года. Добровольческий корпус Дельфийских игр в Республике Мордовия станет еще более масштабным, чем ранее. Около 600 юношей и девушек из числа студентов профильных ВУЗов региона будут привлечены для обеспечения работы всех направлений штаба Игр.

События XXIII молодежных Дельфийских игр России пройдут в наиболее значимых местах Саранска: Мордовская государственная филармония – Республиканский дворец культуры, Мордовский государственный национальный драматический театр, Государственный музыкальный театр им. И.М. Яушева, Государственный русский драматический театр Республики Мордовия, Саранское музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова, Мордовская республиканская детская хореографическая школа, Саранское художественное училище имени Ф.В. Сычкова и пр.

Главными торжественными мероприятиями Игр по традиции станут церемония открытия, а также церемония закрытия и гала-концерт. Также, запланированы международная конференция, культурная и экскурсионная программы для всех участников Игр.