В Ичалках повар кафе подвергся нападению со стороны недовольного клиента

Как сообщает МВД по РМ, участковым уполномоченным полиции в Ичалковском районе проводится проверка по заявлению 19-летнего повара кафе быстрого питания.

По словам потерпевшего, 14 декабря к павильону пришел мужчина, который стал высказывать претензии к качеству продаваемой шаурмы. При этом он сыпал в адрес повара нецензурную брань, а потом и вовсе стал бросать в работника пищевой точки выставленные на витрине напитки и готовую продукцию.

В настоящий момент личность указанного гражданина полицейскими установлена. Им оказался 35-летний ранее судимый индивидуальный предприниматель. По результатам проведенной проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.