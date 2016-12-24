В Саранске дети погибших участников СВО посетили резиденцию мордовского Деда Мороза

«Все мы любим Мордовию!»
30 ноября на выставке «Россия» прошел День нашей республики
Филиал фонда «Защитники Отечества» в Мордовии организовал для детей погибших героев посещение резиденции мордовского Деда Мороза – Якшамо Ати. Ребята побывали в его сказочном доме, расположенном в Мордовском национальном драматическом театре.
Детей встретили веселые Снеговички, которые загадывали загадки и пели новогодние песенки. Затем повелительница ветра Вармава проводила ребят в царство Якшамо Ати. Он выехал к гостям на сказочных быстроходных санях в белом кафтане с национальным орнаментом.
Мордовский волшебник и его внучка Ловняськя окружили детей заботой и вниманием, играли в игры, пели и танцевали. Также ребята познакомились с домовенком Кудасей и научили злого волшебника Куйгорожа добру, не дав ему украсть Новый год. В финале праздничного мероприятия дети зажгли новогодние огни на елке и загадали желания, зажмурив глаза.
«Мне очень понравился праздник! – признался 5-летний мушкетер Егор из Лямбирского района. – Я подружился с домовенком и спас подарок от злого волшебника!»
«А я сделала фотографию с Якшамо Атей и Ловняськей на волшебном троне!» - сказала 8-летняя принцесса Полина из Саранска.
«Большое спасибо фонду «Защитники Отечества» за возможность прикоснуться к новогодней сказке, - сказала супруга погибшего участника СВО Светлана Фролова. – Для наших детей это очень важно!»
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30 ноября на выставке «Россия» прошел День нашей республики
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