В Саранске дети погибших участников СВО посетили резиденцию мордовского Деда Мороза

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Мордовии организовал для детей погибших героев посещение резиденции мордовского Деда Мороза – Якшамо Ати. Ребята побывали в его сказочном доме, расположенном в Мордовском национальном драматическом театре.



Детей встретили веселые Снеговички, которые загадывали загадки и пели новогодние песенки. Затем повелительница ветра Вармава проводила ребят в царство Якшамо Ати. Он выехал к гостям на сказочных быстроходных санях в белом кафтане с национальным орнаментом.

Мордовский волшебник и его внучка Ловняськя окружили детей заботой и вниманием, играли в игры, пели и танцевали. Также ребята познакомились с домовенком Кудасей и научили злого волшебника Куйгорожа добру, не дав ему украсть Новый год. В финале праздничного мероприятия дети зажгли новогодние огни на елке и загадали желания, зажмурив глаза.



«Мне очень понравился праздник! – признался 5-летний мушкетер Егор из Лямбирского района. – Я подружился с домовенком и спас подарок от злого волшебника!»

«А я сделала фотографию с Якшамо Атей и Ловняськей на волшебном троне!» - сказала 8-летняя принцесса Полина из Саранска.

«Большое спасибо фонду «Защитники Отечества» за возможность прикоснуться к новогодней сказке, - сказала супруга погибшего участника СВО Светлана Фролова. – Для наших детей это очень важно!»