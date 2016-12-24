Жителей Мордовии приглашают принять участие в Национальной премии «Россия – страна возможностей»

Стартовал прием заявок на Национальную премию «Россия – страна возможностей». Рассказать свою историю и стать номинантом можно до 19 января 2024 года включительно. Премия организована президентской платформой «Россия – страна возможностей» и призвана выявить и поддержать тех жителей Российской Федерации, кто своими действиями запускает положительные изменения, реализует и создает возможности в различных сферах жизни.

На Международной выставке-форуме «Россия» состоялась пресс-конференция, посвященная старту приема заявок на Национальную премию «Россия – страна возможностей». Участниками мероприятия стали: генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров, первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов, заслуженный мастер спорта России, четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, член Наблюдательных советов конкурсов «Лидеры России» и «Это у нас семейное» Алексей Немов, победитель второго сезона конкурса «Мастера гостеприимства» Анна Пивоварова (Ушакова), пенсионерка, финалистка проекта «ТопБЛОГ» Евгения Семенова (Бабушка Женя) и другие. Модератором встречи выступил директор по коммуникациям АНО «Россия – страна возможностей» Сергей Коляда.

Организатором Национальной премии является президентская платформа «Россия – страна возможностей» при поддержке АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия». Автор идеи Премии – Анна Пивоварова, выпускница проекта «Мастера гостеприимства». Идея была предложена Президенту РФ, Председателю Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей» Владимиру Путину. Он поддержал инициативу и поручил организовать проведение Премии.

К участникам встречи обратился генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров: «Сегодня мы объявляем старт регистрации на Национальную премию «Россия – страна возможностей». Мне кажется, символично запустить Премию в год 5-летия платформы «Россия – страна возможностей», которая с 2018 года помогает людям получить новые инструменты для самореализации, профессионального и личного развития, независимо от возраста, региона проживания и социального статуса. Наш Президент, Председатель Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей» Владимир Путин неоднократно говорил, что главный золотой запас России – это люди. Наша страна всегда была богата талантами. Те, кто создает общественные инициативы, не ждут наград, они делают это от чистого сердца, однако таких людей необходимо поощрять. Страна должна знать своих героев. Приглашаю всех россиян старше 18 лет регистрироваться на участие в Премии на сайте premia.rsv.ru и рассказать о ней друзьям. Мы также очень ждем заявки от жителей новых регионов – Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей».

К участию приглашаются жители Республики Мордовия старше 18 лет, которые реализуют профессиональный и личный потенциал, вносят свой вклад в развитие страны и являются примером для других.

Победителей Премии выберут в нескольких номинациях: «Здравоохранение и медицина», «Предпринимательство», «Лидерство», «Информационные технологии и Искусственный интеллект», «Экология», «Туризм», «Уличная культура и спорт», «Наука и технологии», «Инклюзия», «Творчество и искусство», «Медиа», «Образование» и «Развитие регионов».

Первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов рассказал о призах, которые ждут финалистов и победителей Премии: «Участники Премии – это уже реализованные люди, и мы хотим предоставить им новые возможности для развития. Победители получат возможность выступать в качестве спикера и эксперта и принять участие в съемках документального фильма «Дело в людях». Всем, кто дойдет до финала, мы предложим присоединиться к программе «Амбассадоры возможностей». Люди с вдохновляющими историями, навыками и опытом должны передавать их другим. Мы должны вместе слаженно работать для того, чтобы сохранять и приумножать человеческий капитал нашей страны. Финалисты будут включены в «Карту возможностей России» на сайте Премии, а также отправятся на Всемирный фестиваль молодежи. Жители Республики Мордовия традиционно становятся активными участниками наших проектов, конкурсов и олимпиад. Национальная премия «Россия – страна возможностей» позволит активным россиянам заявить о себе и получить заслуженное признание. Ждем вдохновляющие истории жителей Мордовии!»

Премия призвана показать, что победители и лауреаты – это реальные люди, которые столкнулись с трудностями, но не сдались и продолжили идти к своей мечте. Национальная Премия «Россия – страна возможностей» – для каждого, кто готов реализовать свой потенциал, внести свой вклад в развитие общества и быть примером для других.

В подачу заявки входит: регистрация на сайте, подробный рассказ истории, загрузка видеовизитки. После этапов прохождения технического отбора и отбора экспертным сообществом будет сформирован рейтинг номинантов и пройдет народное голосование.

Определение победителей Премии состоится в Москве на Международной выставке-форуме «Россия». Победители получат возможность стать амбассадором президентской платформы «Россия – страна возможностей», приглашение в качестве спикера и эксперта на профильные мероприятия, информационную поддержку и участие в документальном фильме «Дело в людях», путешествие по России, обучение по профилю в Мастерской управления «Сенеж». Также победителей ожидает индивидуальный пакет поддержки и развитие в области профессиональной и личной реализации.

Российский гимнаст, заслуженный мастер спорта РФ, четырехкратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Алексей Немов поделился своими впечатлениями о работе президентской платформы «Россия – страна возможностей» и ее проектах: «На платформе «Россия – страна возможностей» мы создаем все условия для объединения людей. А это самая главная задача, которая сегодня стоит перед нами. Именно спорт научил меня: когда ты выходишь на помост, ты соревнуешься и вместе с тобой соревнуются люди из разных стран, разных вероисповеданий, из разных уголков мира. Мы живем в интересный исторический момент, и повторюсь, что для нас сегодня объединение на платформе «Россия – страна возможностей» – это то, что дает людям возможность не только реализоваться, но и показать, что человеческим возможностям нет предела. Верьте в себя и все будет хорошо».

Своей историей также поделилась финалистка проекта «ТопБЛОГ» Евгения Семенова. Россияне знают ее как «бабушку Женю» – самого опытного автора блога о путешествиях. Она рассказала участникам встречи, что для нее участие в проекте – не просто успех, а стиль жизни, ведь путешествовать она любила еще с юности: «В послевоенные годы мы ездили с одного места на другое. Тогда даже на подножке вагона зацеплялись и ездили. А сейчас такая жизнь – все можно. Особенно для молодежи. Вам всегда помогут, подскажут и направят. Это наша Россия – страна возможностей». Евгения Семенова отмечает, что благодарна проекту за то, что приобрела большое количество знаний и познакомилась со множеством людей по всей стране: «Мы все родные люди», – тепло отзывается она.

Вдохновляющими историями и приглашением к участию в Премии поделились также победитель конкурса «Лидеры России», депутат Государственной думы ФС РФ Александр Спиридонов, участница и победитель конкурса «Это у нас семейное» Наталия Якунина, финалисты и амбассадоры проекта «Начни игру» Андрей Катасонов и Арина Горячева, победитель первого сезона проекта «Профразвитие» Елизавета Бирюкова, первый амбассадор платформы «Россия – страна возможностей» Мария Жидкова, послы гостеприимства Яна Перехрест и Елена Фролова, победитель проекта «ТопБЛОГ» Екатерина Бурдаева, а также победитель проекта «КАРДО» Михаил Исаков и другие.

Прием заявок на Премию продлится до 19 января 2024 года. Для того, чтобы принять участие в Национальной премии, необходимо подать заявку с рассказом своей истории на сайте: https://premia.rsv.ru