В Саранске водитель умер за рулем «Приоры»

Как сообщает Госавтоинспекция республики, 19 декабря в Саранске в 3 часа 40 минут напротив дома № 1Д на ул. Победы 47-летний водитель автомашины «Лада Приора», по предварительным данным, скончался во время движения своего транспортного средства.

В результате, потерявший управление автомобиль совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной «Лада XRAY» под управлением 49-летнего мужчины.

В ДТП различные травмы получили водитель «Лады XRAY» (за рулем он находился трезвым) и 49-летняя пассажирка этого авто, с повреждениями они доставлялись в лечебные учреждения города.

C целью установления причины смерти водителя автомашины «Лада Приора» назначена судебно-медицинская экспертиза.