В Саранске продлили период работы ярмарки «Зимняя сказка»

По информации Министерства экономики РМ, работа ярмарки самозанятых «Зимняя сказка» продлевается по 4 января 2024 года включительно. По сложившейся традиции проводится в двух крупнейших торговых центрах Саранска - «Сити-Парк» и «Макс».

Более 70 талантливых мастеров предложили покупателям подарки на самый взыскательный вкус. На ярмарке представлены мыло и свечи ручной работы, авторские украшения, необычные кондитерские изделия, новогодние сувениры, изделия из дерева, посуда, вязаные изделия с новогодней тематикой, елочные игрушки, новогодний декор, украшения с цветами в смоле, авторские куклы, сумки, открытки, а также множество других изделий.



Мероприятие проводится Министерством экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с Центром «Мой бизнес» благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».