В Мордовии - самая низкая в России стоимость традиционного салата «Оливье»

Без салата «Оливье» большинство россиян по-прежнему не могут представить новогодний стол. В российском Центре стратегических разработок сделали расчет стоимости салата на основе официальных данных от Росстата по ценам на продукты в регионах.

Авторы исследования пришли к выводу, что для среднестатистической семьи из 3-4 человек на новогоднем столе достаточно 800 грамм салата – исходя из порции около 200 грамм на человека. При этом, наиболее распространенный вариант «Оливье» - с вареной колбасой.

Как отмечается в исследовании, самым недорогим можно условно назвать новогодний салат с колбасой, что будут делать домохозяйки в Республике Мордовия – около 161 рубля, а самым дорогим в Чукотском автономном округе – около 478 рублей.