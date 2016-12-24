В Мордовии от отравления угарным газом погибла семья из трех человек

Благородная миссия
Мордовия вошла в число лидеров по итогам всероссийского марафона в поддержку донорского движения
По информации Следственного комитета по РМ, 19 декабря в одной из квартир двухквартирного дома в поселке Красномайский Кочкуровского района обнаружена погибшей семья из трех человек - 82-летняя пенсионерка и двое ее детей в возрасте 46-ти и 51 года. О трагедии в правоохранительные органы сообщил сын женщины, проживающий отдельно.
Следственными органами в настоящее время организовано проведение процессуальной проверки. При осмотре каких-либо повреждений на телах погибших не обнаружено. Предварительная версия - скончались сельчане от отравления угарным газом. Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.
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Мордовия вошла в число лидеров по итогам всероссийского марафона в поддержку донорского движения
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