В Мордовии от отравления угарным газом погибла семья из трех человек

Репортер

По информации Следственного комитета по РМ, 19 декабря в одной из квартир двухквартирного дома в поселке Красномайский Кочкуровского района обнаружена погибшей семья из трех человек - 82-летняя пенсионерка и двое ее детей в возрасте 46-ти и 51 года. О трагедии в правоохранительные органы сообщил сын женщины, проживающий отдельно. 

Следственными органами в настоящее время организовано проведение процессуальной проверки. При осмотре каких-либо повреждений на телах погибших не обнаружено. Предварительная версия - скончались сельчане от отравления угарным газом. Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. 

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