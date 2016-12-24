Международную выставку-форум «Россия» посетили уже три миллиона человек

Трехмиллионным посетителем стал Алексей Козырев, который приехал на Выставку из Барнаула Алтайского края вместе с женой Еленой. Семья получила специальный подарок – открытку с поздравлением и подписью Президента России Владимира Путина. Глава государства подписал её на Выставке «Россия» в минувшее воскресенье во время посещения Павильона № 75 на ВДНХ в Москве — здесь он осмотрел региональные экспозиции и принял участие в работе XXI съезда «Единой России».

«Мы любим путешествовать – особенно на автомобиле: Крым, Сочи, Забайкалье. Сюрприз, конечно – нет слов. Мы пришли посмотреть на экспозицию Алтайского края, увидели выступление нашего губернатора. И гордость нас распирала — решили посмотреть своими глазами. Приехали – и так совпало. Благодарим Владимира Владимировича за такой шикарный подарок. Открытку поставим дома на самое видное место, чтобы все видели и понимали, что все в России возможно, мечты сбываются», – отметил Алексей Козырев.

А 2 декабря двухмиллионный посетитель Выставки «Россия» Марат Сабитов из Казани вместе со своей женой получил в подарок сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС. 15 ноября площадку посетила миллионный гость – Светлана Сулейманова из Пензы. Её семье достались билеты на балет «Щелкунчик» и поездка в Москву.

Напомним, на Международной выставке-форуме «Россия» представлены важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка проходит на территории ВДНХ с 4 ноября по 12 апреля.

Стенд Мордовии представлен в образе Великого Дерева. Его корни – это история Мордовской земли, ствол – живущие на этой земле люди, а листья – это великие дела этих людей.