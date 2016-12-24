В Саранске 16-летний юнец угнал и продал «десятку» по запчастям

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По информации МВД по РМ, 26 октября в полицию поступило сообщение 31-летнего жителя Саранска о хищении со двора дома по улице Н. Эркая его автомобиля «ВАЗ-2110». Причиненная сумма ущерба составила 200 тысяч рублей.
Оперативники уголовного розыска установили причастного к совершению преступления. Им оказался 16-летний подросток. Похищенный автомобиль в разукомплектованном состоянии был обнаружен у дома его родственников в Старошайговском районе.
По словам несовершеннолетнего, ночью он увидел во дворе многоквартирного дома припаркованную «десятку» с незапертой дверью. Замкнув провода, он завел машину и отправился на ней к родственникам в Старошайговский район. Там он сообщил, что купил машину, и в последующем продал с нее двигатель и коробку передач соседу, а колеса отдал знакомым.
Свою вину в краже авто несовершеннолетний признал.
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