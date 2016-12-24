Поздравление Главы Республики Мордовия с Днём работника органов безопасности

Уважаемые сотрудники и ветераны органов безопасности!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Сотрудники органов безопасности всегда были и будут твердой опорой России. Вы – бойцы невидимого фронта. Всегда стоите на защите суверенитета и целостности государства, оберегаете от внешних и внутренних угроз, своевременно даёте отпор терроризму, криминалу и коррупции. Интересы родной страны для вас превыше всего.

Ваша ответственность, надёжность, неизменная верность принципам долга и чести позволят и в дальнейшем эффективно решать задачи сегодняшнего дня.

Особая признательность – ветеранам службы. Вы остаетесь в строю, делитесь с молодым поколением сотрудников ФСБ бесценным опытом, ведёте большую патриотическую работу с молодёжью.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья и профессиональных успехов!

Глава Республики Мордовия А. Здунов