Поздравление Главы Республики Мордовия с Днём работника органов безопасности

Промышленный комплекс Мордовии работает надежно
Полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров побывал на предприятиях республики
Уважаемые сотрудники и ветераны органов безопасности!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Сотрудники органов безопасности всегда были и будут твердой опорой России. Вы – бойцы невидимого фронта. Всегда стоите на защите суверенитета и целостности государства, оберегаете от внешних и внутренних угроз, своевременно даёте отпор терроризму, криминалу и коррупции. Интересы родной страны для вас превыше всего.
Ваша ответственность, надёжность, неизменная верность принципам долга и чести позволят и в дальнейшем эффективно решать задачи сегодняшнего дня.
Особая признательность – ветеранам службы. Вы остаетесь в строю, делитесь с молодым поколением сотрудников ФСБ бесценным опытом, ведёте большую патриотическую работу с молодёжью.
От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья и профессиональных успехов!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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