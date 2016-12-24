Шамиль Тарпищев ответил на вопросы школьников на выставке-форуме «Россия»

19 декабря на экспозиции Мордовия на выставке-форуме «Россия» Президент Федерации тенниса России, полный кавалер ордена Славы Республики Мордовия и Почетный гражданин Республики Мордовия Шамиль Тарпищев ответил на вопросы школьников и провел автограф-сессию.



В мероприятии приняли участие десятки ребят 8-11 классов. Прославленный теннисист рассказал о своей карьере, объяснил, в чем сложность тенниса и посоветовал ребятам виды спорта, которыми стоит заняться, прежде чем брать ракетку в руки.



«Школа создает плацдарм, когда внутри рождается желание и три золотых слова: надо, должен, обязан. Если в школе эти три слова воспитываются, то по жизни вы будете на 100% непобедимы», - сказал Шамиль Тарпищев.



Великий спортсмен и тренер также поделился с молодежью историей любви к теннисному спорту. Шамиль Анвярович пришел в теннис благодаря футболу — в теннисной секции, где он занимался, по окончании занятий спортсмены играли в футбол. Впоследствии этот вид спорта стал неотъемлемой частью тренировочного процесса российских теннисистов.



«Было интересно слушать Шамиля Анвяровича, узнать о его жизни, о теннисе в целом. Теннисом я не занимаюсь, но хотелось бы попробовать себя в этом спорте. Мне понравились его рассуждения по поводу сна, сейчас много людей, которые ложатся спать примерно в 2 часа ночи и просыпаются в 7 утра, а это вредно, нужно наладить свой режим сна», - поделились школьники.



Напомним, в Саранске работает региональный теннисный центр им. Шамиля Тарпищева. Ребята занимаются на кортах с самым современным покрытием. Здесь часто проходят всероссийские соревнования и мастер-классы ведущих специалистов и теннисистов.