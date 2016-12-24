В Доме Республики обсудили программу новогодних мероприятий

19 декабря у Главы Мордовии обсуждали подготовку к новогодним мероприятиям. Учреждения культуры, образования, социальной защиты населения подготовили широкий перечень новогодних программ и представлений для всех возрастов. Только в государственных и муниципальных учреждениях культуры пройдет более 1700 мероприятий. На особый контроль, как подчеркнул Артём Здунов, следует взять семьи участников СВО.



«Чтобы у детей был билет на елку, чтобы был новогодний подарок. Чтобы ни одна семья не осталась без нашего внимания», - сказал Глава Мордовии.



Как доложила первый вице-премьер Галина Лотванова, на новогодние мероприятия в театрах, музеях, библиотеках детям участников СВО выделено свыше 700 билетов.



В Национальном драмтеатре будет работать резиденция мордовского Деда Мороза. Для детей и взрослых организуют интерактивные программы. Традиционно много желающих посетить балет «Щелкунчик» в музыкальном театре имени И.М. Яушева - на этот спектакль приезжают зрители даже из других городов.



В Мордовском краеведческом музее имени И.Д. Воронина состоятся новогодние интерактивные программы с мастер-классами «Тайны музейных часов». В музее изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи в новогодние дни пройдут интерактивные экскурсии и мастер-классы для детей «Волшебная история Деда Мороза».



В Национальной библиотеке имени А.С. Пушкина состоятся мастер-классы по изготовлению сувениров «Новогодняя мастерская в Пушкинке».



Более 75,6 тысячи детей в возрасте до 13 лет получат сладкие подарки с поздравлением от Артема Здунова. Подарки будут переданы и детям из Каланчакского муниципального округа Херсонской области - напомним, что Мордовия взяла шефство над этой территорией.



Открытие главной елки на Советской площади состоится 24 декабря. Площадь украсят новые оригинальные новогодние конструкции. В этом году для горожан и гостей Саранска 31 декабря прогремит праздничный салют.



По поручению Главы Мордовии большое внимание уделяется работе ледовых катков (всего по республике их 94, из них в Саранске - 22) и лыжных баз. Как сообщил глава городского округа Саранск Игорь Асабин, 5 января в Саранске пройдет общегородской День здоровья. Спортивные баталии развернутся на четырех площадках: в парках Пролетарского и Ленинского районов, экопарке и на стадионе «Саранск». В местах проведения спортивных мероприятий будут работать полевые кухни с кашей и горячим чаем.



Новогодние афиши в Саранске и районах республики в этом году очень насыщенные. Развлекательные мероприятия готовятся на любой возраст и вкус. Совсем скоро в этом можно будет убедиться.