Магазин в Саранске на улице Кирова реконструируют под гостиницу

По информации Министерства экономики Мордовии, компания «Мами» займется реконструкцией здания магазина в Саранске на улице Кирова под гостиницу.



При реализации проекта будет учтена потребность граждан в комфортном отдыхе и приятном времяпрепровождении. Помимо номерного фонда в новой трехзвездочной гостинице разместится фитнес-зал, откроются торговые павильоны, офисные помещения и кафетерии. Объем инвестиций по проекту составит 105 млн рублей.

Компания «Мами» была признана победителем отбора в рамках реализации мероприятий «Программы социально-экономического развития Республики Мордовия на 2022 – 2026 годы» (субсидирование процентной ставки по кредитам).



При поддержке Минэкономики РМ организации предоставлена субсидия из средств республиканского бюджета в сумме более 1,8 млн рублей. Средства будут направлены на возмещение части уплаченных процентов за пользование кредитами.



