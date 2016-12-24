В Центре управления регионом подвели итоги работы госпабликов Мордовии

1 декабря в России исполнился ровно год с момента вступления в силу закона о госпабликах, который обязывает госорганизации вести свои официальные страницы в отечественных соцсетях. За прошедший год в нашей стране была создана экосистема пабликов, которая помогает наладить коммуникацию между гражданами и государством.

«В Мордовии на сегодняшний день функционирует больше 1330 госпабликов. В соцсетях присутствуют госорганизации всех уровней – от Правительства республики, министерств и районных администраций до школ, детских садов и больниц. Самой популярной соцсетью является «ВКонтакте». Здесь наши граждане могут получить достоверную информацию, задать вопросы и сообщить о проблемах. А мы, в свою очередь, следим за качеством и сроками предоставления ответов. Такое взаимодействие позволяет оперативно решать большинство возникающих проблем», – рассказал руководитель ЦУР Республики Мордовия Андрей Барашихин.

19 декабря в стенах Центра управления регионом прошел семинар, на котором специалисты ЦУР и администраторы госпабликов подвели итоги уходящего года. В мероприятии участвовали больше 100 представителей систем здравоохранения и образования, культуры и спорта, а также органов госвласти. Они рассмотрели вопросы информирования населения, познакомились с наиболее успешными практиками и наметили зоны роста на следующий год.

Также ЦУР отметил и наградил особо отличившихся администраторов госпабликов за профессионализм и добросовестную работу.