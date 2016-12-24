«Ёлка желаний»: Глава Мордовии исполнил мечту 14-летнего Никиты из Саранска

Артём Здунов провел прием граждан
Для оперативной работы по обращениям на прием были приглашены представители органов исполнительной власти и местного самоуправления
На протяжении шести лет в нашей стране в канун Нового года проходит всероссийская акция «Ёлка желаний», инициированная Президентом России. Она дает возможность исполнить мечты детей и подростков, для которых особенно важно внимание, дружеское общение и вера в чудо.
Глава Мордовии Артём Здунов традиционно принимает участие в акции. 19 декабря он встретился с 14-летним Никитой из Саранска, чтобы исполнить его предновогоднее желание. Мечта подростка - иметь электрогитару - кому-то покажется пустяком. Но Никита очень любит музыку и хочет научиться играть на этом инструменте.
«Мечты должны сбываться!» - сказал Артём Здунов, вручая подарок.
Никита учится в одной из саранских школ, на отлично осваивает школьную программу, увлекается шахматами – не раз становился чемпионом Мордовии.
За чашкой чая Артём Здунов пообщался с Никитой и его мамой Марией Александровной. Мальчик поделился с руководителем региона еще одной своей мечтой – он хочет стать врачом. Такое важное и нужное желание – спасать жизни людей – тоже обязательно должно исполниться.
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