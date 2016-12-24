Бывший управленец Рузаевского предприятия выслушал приговор за «откаты» на 900 тысяч рублей

В Мордовии суд вынес приговор 45-летнему жителю Рузаевки по обвинению в получении «откатов» от поставщиков своего предприятия. Преступная деятельность этого товарища была выявлена сотрудниками УЭБиПК МВД по РМ.

По данным следствия, в 2016-2018 годы мужчина трудился не на последней должности на одном из промышленных предприятий Рузаевки. С одним из поставщиков управленец сотрудничал особенно плодотворно. Он обеспечивал предпринимателя заказами на поставку электросварочного оборудования, а за это брал с него «откаты» в размере 1 % от суммы по договору поставки.

Всего, таким образом, фигурант уголовного дела получил в качестве коммерческого подкупа 915 тысяч рублей. Денежные средства перечислялись на указанную обвиняемым банковскую карту и были потрачены им на личные нужды.

В ходе следствия вину мужчина признал полностью. В целях обеспечения исполнения приговора на принадлежащий ему автомобиль был наложен арест.

По информации МВД по РМ, приговором суда жителю Рузаевки назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.