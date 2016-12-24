В Мордовии полицейские задержали c поличным криминальных курьеров из Тольятти

Российский информационный портал МВД Медиа сообщил о задержании в Мордовии двух жителей города Тольятти. Они подозреваются в попытке совершения мошеннических действий в отношении пожилых граждан.

«Предварительно установлено, что фигуранты исполняли функции курьеров в криминальной схеме, организованной телефонными аферистами. Те звонили пенсионерам, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали, что их близкие стали виновниками ДТП. Так как в происшествии якобы пострадали другие люди, требовали срочно компенсировать расходы на лечение, чтобы таким образом избежать уголовной ответственности. Поверив злоумышленникам, потерпевшие передавали деньги приезжавшим к ним молодым людям.

Жительница Дубенского района, которой позвонили мошенники, распознала их уловки и обратилась в полицию. Оперативники посоветовали пожилой женщине следовать указаниям афериста. Она сообщила звонившему, что готова передать всю имеющуюся у нее наличность. Дальнейшие действия проходили под наблюдением полицейских.

В момент получения денежных средств двое молодых людей были задержаны. Выяснилось, что несколькими часами ранее аналогичное противоправное деяние было совершено в селе Морга. У пенсионерки сообщники забрали сто тысяч рублей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Похищенные деньги у задержанных были изъяты, а фигуранты заключены под стражу.