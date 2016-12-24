Из Мордовии в зону СВО отправили новогодние подарки и три автомобиля «УАЗ»

Перед наступлением новогодних праздников в Народном фронте Мордовии сформировали для бойцов гуманитарный груз, который сегодня отправился в зону СВО. В его составе: три автомобиля-внедорожника «УАЗ», 120 окопных свечей, продукты, медикаменты и другие необходимые бытовые вещи и средства связи.

В 15-м сборе приняли участие бизнес-сообщества, различные ведомства и организации республики. К примеру, Мордовская республиканская аварийно-спасательная служба подготовила две единицы техники. Перед отправкой был проведен их техническое осмотр и устранение неисправностей. Один из внедорожников был загружен коробками с бинтами, медикаментами и другими необходимыми вещами для бойцов.

Молодежный совет службы судебных приставов Мордовии изготовил 120 окопных свечей, которые особенно нужны бойцам в зимний период. Эти свечи служат источником дополнительного освещения и тепла, а также позволяют подогреть пищу во время боевых дежурств.

«Свечи изготавливали в домашних условиях. Каждую заполнили гофрокартоном, поместили внутрь фитиль и залили расплавленным парафином. Затем дождались застывания», - поделилась председатель Молодежного совета Управления Федеральной службы судебных приставов по РМ Инесса Патрикеева.

Свой вклад в общее дело внесли также жители Саранска. Горожанки Лариса, Любовь и Мария ежемесячно на протяжении года передают через региональное отделение Народного фронта посылки для бойцов. А накануне Нового года женщины приготовили им праздничные подарки. Вместе со сладостями на передовую отправился символ 2024 года – дракончик Гоша и письмо с теплыми словами. Чтобы поднять настроение защитникам, много рисунков и писем с теплыми словами передали школьники региона.

«В этот раз предприниматели Мордовии приобрели уникальный 3D-принтер для печати специальных пластиковых изделий особого назначения. Кроме сложного оборудования отправили кабели для связи и аккумуляторы. Личный «УАЗ» передал «за ленточку» индивидуальный предприниматель Василий Бутенков. Будем надеяться, что наш гуманитарный груз поможет ребятам успешно выполнять боевые задачи. Кроме того, большую партию медикаментов мы отвезем в Лисичанскую больницу. Около 30 детей, находящихся там на лечении, написали письма Деду Морозу. И он будет выполнять их желания (конечно же, с помощью мордовских предпринимателей)», - прокомментировал сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Республике Мордовия Игорь Еремкин.