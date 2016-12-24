В Мордовии дальнобойщик из Республики Кыргызстан хотел подкупить сотрудника Саратовской таможни

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Как сообщает Следственный комитет по РМ, в Зубово-Полянском районе перед судом предстанет гражданин иностранного государства по обвинению в даче взятки сотруднику таможни.
По данным следствия, 13 июня этого года в поселке Умет Зубово-Полянского района сотрудники Саратовской таможни проверили грузовую фуру с регистрационными знаками Республики Кыргызстан. В ходе проверки были выявлены признаки контрафактности у перевозимого груза - это была одежда, аксессуары, косметика, хозяйственные товары и др.
Чтобы избежать тщательного досмотра «левых» товаров 47-летний гражданин Республики Кыргызстан передал сотруднику таможни взятку в размере 49 тысяч рублей. Деньги он положил на сиденье служебного автомобиля, в котором находился таможенник. Но тот от получения денег отказался и сообщил о коррупционном «подношении» своему руководству.
Судом фигурант уголовного дела был заключен под стражу на весь период расследования. Вину в совершении инкриминированного деяния мужчина признал полностью.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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