В мордовской колонии №1 провели День открытых дверей

В исправительной колонии №1 УФСИН по РМ провели День открытых дверей.

Перед началом мероприятия сотрудники колонии рассказали родственникам осужденных о плане его проведения, а также провели инструктаж по порядку поведения на режимной территории и недопущению проноса запрещенных предметов.

Гости посетили храм имени Святителя Николая Чудотворца, столовую, пекарню, клуб, жилые помещения отряда. Родственников ознакомили с деятельностью учреждения, условиями содержания, труда и быта заключенных, местами проживания и отдыха, занятия спортом и художественно прикладными видами деятельности.

В клубе-столовой учреждения для гостей были организованы небольшой концерт и чаепитие, где осужденные и их близкие смогли пообщаться в неформальной обстановке.