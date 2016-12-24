В мордовской колонии №1 провели День открытых дверей

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30 ноября на выставке «Россия» прошел День нашей республики
В исправительной колонии №1 УФСИН по РМ провели День открытых дверей.
Перед началом мероприятия сотрудники колонии рассказали родственникам осужденных о плане его проведения, а также провели инструктаж по порядку поведения на режимной территории и недопущению проноса запрещенных предметов.
Гости посетили храм имени Святителя Николая Чудотворца, столовую, пекарню, клуб, жилые помещения отряда. Родственников ознакомили с деятельностью учреждения, условиями содержания, труда и быта заключенных, местами проживания и отдыха, занятия спортом и художественно прикладными видами деятельности.
В клубе-столовой учреждения для гостей были организованы небольшой концерт и чаепитие, где осужденные и их близкие смогли пообщаться в неформальной обстановке.
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30 ноября на выставке «Россия» прошел День нашей республики
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