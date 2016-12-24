В Саранске 52-летний автомобилист осужден за смертельное ДТП

В Саранске суд вынес приговор 52-летнему жителю села Лямбирь за гибель в ДТП 16-летнего юноши. Мужчина отвечал за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

По данным следствия, 5 июня этого года в 16 часов 40 минут на улице Веселовского фигурант дела за рулем автомашины «ВАЗ-21099» при повороте налево выехал на полосу встречного движения и не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Сузуки GSX 1000R», который двигался во встречном направлении. Произошло столкновение транспортных средств.

В результате ДТП травмы получили 26-летний водитель и 16-летний пассажир мотоцикла - несовершеннолетний потерпевший от полученных травм позднее скончался в Республиканской клинической больнице №4.

По информации прокуратуры РМ, виновному суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также лишил прав на 2 года.