В Саранске 52-летний автомобилист осужден за смертельное ДТП

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В Саранске суд вынес приговор 52-летнему жителю села Лямбирь за гибель в ДТП 16-летнего юноши. Мужчина отвечал за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
По данным следствия, 5 июня этого года в 16 часов 40 минут на улице Веселовского фигурант дела за рулем автомашины «ВАЗ-21099» при повороте налево выехал на полосу встречного движения и не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Сузуки GSX 1000R», который двигался во встречном направлении. Произошло столкновение транспортных средств.
В результате ДТП травмы получили 26-летний водитель и 16-летний пассажир мотоцикла - несовершеннолетний потерпевший от полученных травм позднее скончался в Республиканской клинической больнице №4.
По информации прокуратуры РМ, виновному суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также лишил прав на 2 года.
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