Пенсионерка из Саранска осталась без квартиры и без денег после «обработки» телефонными мошенниками

Как сообщает МВД по РМ, в минувшие выходные в дежурную часть полиции в столице Мордовии обратилась 82-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве.

По словам пожилой женщины, еще в октябре ей позвонил некий мужчина, выдававший себя за сотрудника правоохранительных органов. Он рассказал, что жулики от ее имени оформили генеральную доверенность, которая позволяет совершать все операции со счетами и недвижимостью пенсионерки.

Для защиты от преступных поползновений требовалось выполнить ряд действий. Сначала женщина перечислила на мнимые «безопасные счета» 800 тысяч рублей, которые у нее хранились в банке. Потом ее убедили срочно продать свою 2-комнатную квартиру - якобы, это будет сделано фиктивно и недвижимость она не потеряет.

В начале ноября жительнице Саранска позвонил риэлтор, который нашел покупателей на ее квартиру в Ленинском районе, после чего женщина продала жилплощадь за 2 миллиона 300 тысяч рублей. Вырученные денежные средства она также передала незнакомцам.

В обозначенное в договоре время в квартиру явились новые жильцы и попросили освободить жилище. Доверчивая пенсионерка позвонила злоумышленнику и тот заверил ее, что все в порядке - новые владельцы квартиры являются мошенниками, поэтому женщине следует только ненадолго переехать в гостиницу, которую ей оплатят.

Зачем-то пожилая дама в разговоре с незнакомцем рассказала, что у нее есть 6300 акций одного из крупных банков. Понятно, что ей было рекомендовано их срочно продать. Вырученные 880 тысяч рублей женщина также перечислила по продиктованным злоумышленником реквизитам.

По прошествии времени потерпевшая рассказала о произошедшем сыну, проживающему в другой стране. После общения с ним она сразу же отправилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Общий ущерб от «бесед» с аферистами составил около 4 миллионов рублей.

В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс мероприятий, направленных на розыск лиц, причастных к совершению преступления.