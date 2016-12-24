В Рузаевке готовится к открытию детская поликлиника

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в Рузаевке скоро откроется современная поликлиника для маленьких пациентов, которая расположена на территории Центральной районной больницы по улице Маяковского.

Отметим, что в настоящее время детская поликлиника работает в разных помещениях, расположенных довольно далеко друг от друга, что не очень удобно для жителей. С вводом в строй нового объекта население сможет получать качественную и доступную первичную медико-санитарную помощь в одном месте.

Трехэтажное здание с цокольным этажом, рассчитано на 350 посещений в смену. На сегодняшний день здесь полностью завершены работы по отделке фасада и внутренних помещений. Специалисты смонтировали двери, потолки, уложили плитку, установили видеокамеры, пожарную и охранную сигнализации, вентиляционную систему. Завезена необходимая мебель и оборудование, отвечающее современным требованиям.

Помещения в поликлинике большие и просторные. Возле каждого кабинета для незрячих и слабовидящих людей предусмотрены информационные табло и тактильные таблички Брайля.

На первом этаже будут принимать здоровых детей, также здесь разместятся изолированное инфекционное отделение, место неотложной помощи, пункт здорового ребенка, кабинеты травматолога, хирурга, флюорографии и рентгенографии.

На втором этаже будут располагаться подростковый терапевт, педиатры, отоларинголог, лаборатория и оборудование для проведения обследований, процедурные, картохранилище. Организована комната для кормления малышей.

На третьем этаже будут вести прием узкие специалисты. Среди них: невролог, офтальмолог, физиотерапевт, кардиолог, аллерголог, эндокринолог, гастроэнтеролог, нарколог, психиатр, психолог, акушер-гинеколог. Здесь же находятся кабинеты функциональной диагностики, ортоптического лечения, социальной помощи, ЛФК, ЭХО КС, УЗИ, ЭКГ и многие другие.