Учащиеся Саранского лицея №26 попали на Кремлевский кадетский бал

«Я горжусь молодежью Мордовии!»
Артём Здунов на форуме «Событие» наградил самых ярких представителей молодого поколения республики и их наставников
16 декабря делегации из 84 регионов России представили свои образовательные учреждения на ежегодном международном Кремлевском благотворительном кадетском балу, который прошел в поддержку специальной военной операции.
В мероприятии приняли участие 2900 лучших воспитанников ведомственных и общеобразовательных кадетских учреждений, суворовских и нахимовских училищ, общеобразовательных школ с кадетскими классами, патриотических военно-спортивных молодежных клубов России.
На бал прибыли также молодые люди из зарубежных государств. Почетными гостями стали участники СВО, Герои России и Советского Союза, послы дружественных государств.
Мордовию на Кремлевском балу представляли учащиеся 11 классов Саранского лицея №26. Ребята специально ради этого вечера выучили 10 видов парных танцев и получили памятные медали и дипломы.
Как отмечается в сообщении саранской мэрии, Динара Раджабова и Иван Шеметов вошли в число номинантов на премию «Принц и принцесса бала».
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