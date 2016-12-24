Учащиеся Саранского лицея №26 попали на Кремлевский кадетский бал

16 декабря делегации из 84 регионов России представили свои образовательные учреждения на ежегодном международном Кремлевском благотворительном кадетском балу, который прошел в поддержку специальной военной операции.



В мероприятии приняли участие 2900 лучших воспитанников ведомственных и общеобразовательных кадетских учреждений, суворовских и нахимовских училищ, общеобразовательных школ с кадетскими классами, патриотических военно-спортивных молодежных клубов России.



На бал прибыли также молодые люди из зарубежных государств. Почетными гостями стали участники СВО, Герои России и Советского Союза, послы дружественных государств.

Мордовию на Кремлевском балу представляли учащиеся 11 классов Саранского лицея №26. Ребята специально ради этого вечера выучили 10 видов парных танцев и получили памятные медали и дипломы.

Как отмечается в сообщении саранской мэрии, Динара Раджабова и Иван Шеметов вошли в число номинантов на премию «Принц и принцесса бала».