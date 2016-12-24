Михаил Мишустин и премьеры других стран СНГ посетили выставку «Россия» на ВДНХ

Премьер-министр Михаил Мишустин вместе с коллегами из стран СНГ побывал на выставке-форуме «Россия», которая проходит на ВДНХ.

Они осмотрели экспозицию по истории и ключевым достижениям российских регионов. Обход начался со стенда Свердловской области, ключевая идея которого — показать развитие этой территории через призму промышленности: от демидовских заводов до современных и будущих научно-технических достижений.

Затем главы правительств ознакомились с экспозицией Челябинской области, которая вдохновлена слоганом «Все начинается с человека и его мечты». Специальные макеты представляют регион с разных сторон — дают возможность увидеть достопримечательности с высоты птичьего полета, узнать про промышленный потенциал и успехи в сельском хозяйстве, спорте, науке, культуре. И даже заглянуть в недалекое будущее: на гранд-макете можно посмотреть на миниатюры инфраструктурных объектов, которые еще только строятся.

После этого Мишустин и его коллеги прошли к стендам Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Северная столица взяла за основу концепцию «Петербургского кинотеатра», которая рассказывает об особом характере города, важнейших событиях в его истории, инновационном и научном потенциале.

Ленинградская область представила достижения в ключевых отраслях экономики — промышленности, логистике, туризме. На специальном игровом столе показаны знаковые объекты, в том числе Выборгский замок, курорт «Игора», порт Усть-Луга, завод фосфорных удобрений. Интерактивная зона демонстрирует область в разные времена —в прошлом, настоящем и будущем.

В соседнем зале премьер-министры осмотрели экспозиции еще нескольких регионов. У стенда Татарстана их встретил руководитель республики Рустам Минниханов. Гостей угостили национальными сладостями — чак-чаком. Главам делегаций рассказали немного о регионе и о некоторых проектах татарстанских предприятий в странах СНГ. А премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, который сегодня отмечает день рождения, получил в подарок традиционный татарский стеганый халат — чапан.

Главы правительств побывали и на стендах Кировской и Белгородской областей, Башкирии, Москвы и Московской области. Так, на стенде Башкирии им рассказали о российско-белорусском предприятии ООО «Амкодор-Агидель», на котором выпускается оборудование для послеуборочной обработки зерна. Мощность производства составляет 40 зерносушильных комплексов в год. Предприятие построили всего за девять месяцев.

«Я удивился. Только вгрызлись в землю, а через девять месяцев все уже стояло и работало. Чудеса!» — сказал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

В будущем году откроется еще одно российско-белорусское предприятие — по производству коммунальной и дорожной техники — «Амкодор-Алга».

На организованной здесь же небольшой ярмарке гостям представили различные товары, произведенные в регионах России и странах СНГ.

В конце экскурсии Мишустин отметил, что власти Москвы приложили очень много усилий для того, чтобы выставка-форум «Россия» состоялась.

«Этот проект очень красивый. Мы видели сегодня лишь малую часть», — сказал он.

Особое внимание премьер обратил на важность промышленной кооперации.

«Мы обсуждаем это на всех площадках, это ключевое направление. Об этом президент Владимир Владимирович Путин сказал в преддверии нашего председательства в Евразийском экономическом союзе. В следующем году мы принимаем эстафету в Содружестве Независимых Государств», — сказал он.

Мишустин подчеркнул, что важно направить усилия правительств стран СНГ на то, чтобы промышленная кооперация состоялась.

Международная выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства и Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций — всего действует 131 экспозиция.

Источник: РИА Новости