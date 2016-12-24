В Мордовии судебные приставы составили «портрет» должника по алиментам

Сотрудники службы судебных приставов проанализировали исполнительные документы по взысканию алиментов и составили среднестатистический портрет алиментщика.

Как отмечается, в Мордовии на сегодняшний день в списке должников по алиментам значится 4,5 тысячи человек. В большинстве случаев должниками являются отцы, на них приходится 86% возбужденных исполнительных производств. Остальные 14% исполнительных производств - на женщин.

Наибольшее количество должников среди мужчин и женщин в возрасте от 30 до 44 лет (72% от общего числа).

Каждому алиментщику запрещено покидать пределы страны, каждому четвертому — управлять транспортными средствами. Каждый 8 неплательщик привлечен к административной ответственности и каждый 10 — к уголовной. Каждый 15 должник числится в розыске.

Итогом работы судебных приставов Мордовии по взысканию алиментов является сумма, перечисленная взыскателям на содержание несовершеннолетних. С начала 2023 года с должников взыскано порядка 372 млн рублей, что на 2 млн рублей больше, чем в 2022 году.