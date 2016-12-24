На сессии Госсобрания депутаты утвердили параметры республиканского бюджета

15 декабря в Саранске прошла сессия Государственного Собрания Мордовии, в которой принял участие Глава Мордовии Артём Здунов, члены регионального правительства, представители исполнительных органов власти и органов местного самоуправления.



Депутаты утвердили параметры республиканского бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Объем доходов на 2023 год увеличивается на 607,5 млн. рублей. Средства будут направлены на капитальный ремонт автодорог общего пользования, оплату труда работников муниципальных учреждений общего и дошкольного образования, поддержку отраслей транспорта и жилищно-коммунального комплекса.



В 2024 году в значительных объемах в Мордовии планируется финансирование социальной политики, образования, здравоохранения. На эти цели выделено 32,4 млрд. рублей. В том числе, запланированы бюджетные средства на строительство нового корпуса Белозерьевской школы в Ромодановском районе, школы на 600 мест в Саранске и Саранской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната, а также на мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей.



Денежные ассигнования будут направлены на обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения граждан льготных категорий, борьбу с инфекционными заболеваниями, реализацию нацпроектов. Также будет обеспечено строительство Ичалковского дома-интерната для престарелых и инвалидов, реконструкция Зубово-Полянского специального филиала Ширингушского дома-интерната для престарелых и инвалидов, предоставление детям-сиротам жилья по договорам найма, а также единовременная денежная выплата на приобретение жилья на основании жилищного сертификата.



На сессии был принят Закон «О пчеловодстве в Республике Мордовия», проект которого был внесен прокурором республики. Он разграничивает полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в данной сфере, регламентирует права и обязанности пчеловодов. Одна из особенностей - возможность предоставления владельцам пасек региональных мер поддержки.