Посол гостеприимства Мордовии представила республику на встрече сообщества проекта

В Краснодарском крае состоялась встреча региональной команды проекта «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Послы гостеприимства России и представители органов власти, курирующих туризм в субъектах из 48 регионов, обменивались опытом, налаживали контакты, строили совместные планы на 2024 год по развитию туристического сообщества. Республику Мордовия представила посол гостеприимства региона Дарья Хрулькова. Встреча прошла на федеральной территории «Сириус».

Проект «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках программы «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» с 2019 года и направлен на поддержку талантливых специалистов индустрии гостеприимства, кадровое обеспечение отрасли и содействие развитию территорий России.

«Проект «Мастера гостеприимства» отличается самым добрым, открытым, масштабным сообществом из числа выпускников платформы «Россия – страна возможностей». В 75 регионах страны выбраны послы гостеприимства, которые объединяют неравнодушных к развитию территории России людей, создают для гостей атмосферу душевности и радушия. Краснодарский край объединил более половины территорий нашей страны – на встречу приехали лидеры туриндустрии 48 субъектов России. Встречи сообщества очень важны для его развития – это огромная площадка для обмена опытом, презентации лучших региональных практик и построения планов на будущий год», – отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Команда проекта «Мастера гостеприимства» презентовала участникам встречи концепцию нового сезона, где участников ждут четыре направления, включающие развитие сообщества, отбор выдающихся кадров, программы сопровождения участников, специальные проекты и кейсы.

«При подготовке к региональной встрече сообщества проекта «Мастера гостеприимства» мы поняли, что продуктивная работа может получиться только в синергии специалистов индустрии и представителей органов власти, курирующих туризм в субъектах страны. Совместный практикум по определению векторов развития туризма дал возможность поднять на поверхность существующие в субъектах проблемы, с которыми сталкивается туристическая отрасль и разработать планы по дальнейшему их решению. Итоги встречи дали четко понять, что в каждом регионе России работают и созидают неравнодушные люди, действительно, меняющие туризм в нашей стране. Мы движемся в правильном направлении», – рассказал руководитель проекта «Мастера гостеприимства» АНО «Россия – страна возможностей» Богдан Кондратов.

При определении векторов развития проекта «Мастера гостеприимства» специалисты из 48 регионов России провели аналитику отраслевых направлений и выявили необходимые ресурсы своих федеральных округов, определили сильные и слабые стороны округов с целью дальнейшего формирования пути участников проекта. Презентованные наработки по развитию направления МГ.СООБЩЕСТВО станут основой векторов развития направления в субъектах.

В рамках программы для мастеров гостеприимства прошла серия образовательных сессий. Наставник проекта «Мастера гостеприимства», сооснователь и PR-директор брендингового агентства ENDY Максим Федоров провел для мастеров практикум, на котором рассказал о шести ключевых факторах формирования имиджа бренда территории и раскрыл секреты поиска уникальных идей и стратегии, которая поможет привлечь инвестиции и повысить туристическую привлекательность регионов России. На тренинге от эксперта по устойчивому развитию территорий через гостеприимства, руководителя компании «Мастерская Путешествий Рыжий Слон» Любови Матиевской участники проанализировали свои рабочие ситуации с точки зрения теории кросс-функционального взаимодействия и составили индивидуальные планы по построению доверия.

Развитие кадрового потенциала является актуальным вопросом для всех отраслей, в том числе и в индустрии гостеприимства. Руководитель направления обучения и развития персонала группы компаний «Мантера» Илья Мещеряков на образовательной сессии «Как привлечь профессиональные кадры» рассказал о том, какие тенденции в области кадрового обеспечения сейчас стоят перед индустрией гостеприимства, а также привел примеры успешных практик привлечения и удержания профспециалистов.

«В современных условиях только те компании, которые активно инвестируют в поиск и развитие талантливых сотрудников, обречены на успех и процветание. У группы компаний «Мантера» есть большой опыт в этом направлении, и я рад, что смог им поделиться с участниками региональной встречи сообщества проекта «Мастера гостеприимства». Всех благодарю за мнения, практики и открытую коммуникацию. Ценно, что мастера собирают такое количество инициативных и амбициозных экспертов на одной площадке», – отметил руководитель направления обучения и развития персонала группы компаний «Мантера» Илья Мещеряков.

Подать заявку в главный кадровый туристический проект страны «Мастера гостеприимства» можно на сайте welcomecup.rsv.ru до 25 декабря 2023 года.

Глобальная цель проекта «Мастера гостеприимства» – раскрыть туристический потенциал страны и вывести туризм в России на новый уровень. Партнеры проекта – Министерство экономического развития РФ, Фонд «Росконгресс», Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, корпорация «Туризм.РФ», программа «Больше, чем путешествие», Российское общество «Знание», группа компаний «Слетать.ру», Фонд «Сколково», Росзаповедцентр, медиахолдинг для профессионалов турбизнеса «Profi.travel», Русское географическое общество и другие.