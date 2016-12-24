В Ичалковском районе завершен ремонт автодороги к санаторию «Алатырь»

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» подрядная организация «МАПО - Транс» выполнила ремонт автодороги «Саранск – Ромоданово – Большое Игнатово – санаторий «Алатырь» на протяженном участке.

Участок дороги имеет особую социальную значимость, так как ведет к санаторию, в котором отдыхают жители и гости Мордовии. Первый асфальт на автомагистрали появился здесь в 80-е год прошлого века.

В этом году рабочие уложили верхний и нижний слой асфальтобетона в осенний период, а зимой завершили работы по обустройству.

Теперь проезжая часть составляет 6 метров, установлены 4 водопропускные трубы, а также 336 метров барьерного ограждения. Кроме того, на участке дороги установлено 213 сигнальных столбиков, 178 дорожных знаков.

Автодорогу оснастили дорожными светоотражателями (катафотами), нанесли разметку из термопластика. Помимо этого, обустроена разворотная площадка возле санатория.