В предстоящие выходные ГИБДД проведет в Мордовии операцию «Безопасный регион»

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Артём Здунов на форуме «Событие» наградил самых ярких представителей молодого поколения республики и их наставников
По информации Госавтоинспекции республики, 16 и 17 декабря на территории Мордовии в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Безопасный регион» сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки водителей на предмет выявления и пресечения нарушений правил дорожного движения.
Главные цели мероприятия - профилактика дорожно-транспортных происшествий, а также исключение из участия в дорожном движении лиц, управляющих транспортом с признаками опьянения, не имеющих либо лишенных водительских прав.
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