В предстоящие выходные ГИБДД проведет в Мордовии операцию «Безопасный регион»

По информации Госавтоинспекции республики, 16 и 17 декабря на территории Мордовии в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Безопасный регион» сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки водителей на предмет выявления и пресечения нарушений правил дорожного движения.

Главные цели мероприятия - профилактика дорожно-транспортных происшествий, а также исключение из участия в дорожном движении лиц, управляющих транспортом с признаками опьянения, не имеющих либо лишенных водительских прав.