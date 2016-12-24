В Саранске пройдет предновогодняя продовольственная ярмарка

«Я пришел к вам с большим поклоном!»
Артём Здунов поздравил многодетных мам Мордовии
При поддержке Министерства экономики Мордовии, 23 декабря в четырех районах Саранска пройдет традиционная ярмарка по продаже продовольственных товаров. Для жителей и гостей региона будет представлена сельскохозяйственная продукция местных производителей по сниженным ценам. Площадки ярмарок будут работать с 07:00 до 13:00 по следующим адресам:
ул. Ботевградская (от ул. Полежаева до ул. Васенко);
пр. 60 лет Октября (от ул. Веселовского до бульвара Веденяпиных);
ул. Ульянова (от ул. Энгельса до ул. М. Расковой);
пр. 70 лет Октября (от ул. Косарева до ул. Севастопольская).
В продажу поступят популярные категории товаров - яйца, сливочное масло, мясо, рыба, овощи, мед, деревья хвойных пород и др. Цены на продукцию будут опубликованы чуть позже.
Для оказания помощи людям старшего поколения и с ограничениями по здоровью будут привлечены волонтерские коллективы. Кроме того, для доставки населения до мест проживания будет курсировать бесплатный автотранспорт.
Хозяйствующие субъекты, желающие принять участие в ярмарке, могут подать заявки в отдел развития торговли и потребительских услуг по телефонам: 39-15-34, 39-15-38. Министерством экономики РМ будет сформирован сводный реестр и направлен всем организаторам ярмарки.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов поздравил многодетных мам Мордовии
В Лямбирском районе Артём Здунов осмотрел капитально отремонтированные детский сад и школу
Для оперативной работы по обращениям на прием были приглашены представители органов исполнительной власти и местного самоуправления
Полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров побывал на предприятиях республики
30 ноября на выставке «Россия» прошел День нашей республики
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию РМ
Мордовия вошла в число лидеров по итогам всероссийского марафона в поддержку донорского движения
Артём Здунов на форуме «Событие» наградил самых ярких представителей молодого поколения республики и их наставников