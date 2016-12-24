В Саранске пройдет предновогодняя продовольственная ярмарка

При поддержке Министерства экономики Мордовии, 23 декабря в четырех районах Саранска пройдет традиционная ярмарка по продаже продовольственных товаров. Для жителей и гостей региона будет представлена сельскохозяйственная продукция местных производителей по сниженным ценам. Площадки ярмарок будут работать с 07:00 до 13:00 по следующим адресам:



ул. Ботевградская (от ул. Полежаева до ул. Васенко);

пр. 60 лет Октября (от ул. Веселовского до бульвара Веденяпиных);

ул. Ульянова (от ул. Энгельса до ул. М. Расковой);

пр. 70 лет Октября (от ул. Косарева до ул. Севастопольская).



В продажу поступят популярные категории товаров - яйца, сливочное масло, мясо, рыба, овощи, мед, деревья хвойных пород и др. Цены на продукцию будут опубликованы чуть позже.



Для оказания помощи людям старшего поколения и с ограничениями по здоровью будут привлечены волонтерские коллективы. Кроме того, для доставки населения до мест проживания будет курсировать бесплатный автотранспорт.



Хозяйствующие субъекты, желающие принять участие в ярмарке, могут подать заявки в отдел развития торговли и потребительских услуг по телефонам: 39-15-34, 39-15-38. Министерством экономики РМ будет сформирован сводный реестр и направлен всем организаторам ярмарки.