На Всероссийскую премию «Служение» поступило почти 19 тысяч заявок

В России завершился прием заявок на Всероссийскую муниципальную премию «Служение». Всего от представителей муниципального сообщества поступило 18 458 заявок из 89 регионов. Еще 433 заявки поданы в специальной номинации. От субъектов Приволжского федерального округа подано 2405 заявок.

Премия «Служение» проводится по поручению Президента России впервые и станет ежегодной. Номинироваться на нее могут команды и люди, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образование и повышение качества жизни граждан. Это главы муниципальных образований, муниципальные служащие и работники муниципалитетов, работники муниципальных организаций, председатели, исполнительные директора и сотрудники Советов муниципальных образований субъектов РФ, председатели и члены ТОС, сельские старосты, а также муниципальные депутаты.

В этом году было представлено 10 номинаций: «Мой край – моя гордость»; «Малая родина – сила России»; «Защита отечества – общее дело»; «Объединяя усилия – умножаем возможности»; «Инициатива каждого – общий успех»; «Прямой разговор – доверие к власти»; «Опыт наставника – успех молодых»; «Новые технологии – новые возможности»; «Судьба человека – гордость Отечества».

До 18 декабря участники будут оценивать проекты друг друга в перекрестном голосовании. С 25 декабря на премияслужение.рф стартует народное голосование, которое продлится до 14 января. В первый месяц 2024 года будут определены и награждены победители премии.