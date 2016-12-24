Артём Здунов вручил сотрудникам Росгвардии ключи от новой техники

15 декабря на площади Победы в Саранске состоялась церемония передачи ключей от нового овтотранспорта подразделениям Росгвардии.



Глава Мордовии Артём Здунов подчеркнул: по поручению Президента Владимира Путина в стране идет масштабное обновление спецтранспорта, в том числе для скорой помощи, коммунальных служб, лесной охраны. Обновляется парк автомобилей и у силовых структур.



«Вневедомственная охрана – самая многочисленная, технически оснащенная и мобильная служба в системе правоохранительных органов республики, - сказал Артём Здунов. - Ваша оперативность позволяет предотвращать более сложные преступления. Пусть новая техника служит во благо людей и облегчает вашу работу».



Главный федеральный инспектор по РМ Анатолий Гулин поздравил сотрудников Росгвардии со знаменательным событием, поблагодарил за службу на территории республики и в зоне СВО.



Как отметил начальник Управления Росгвардии по РМ Андрей Каринкин, новая техника отлично укомплектована и уже готова приступить к работе. «Это поступление транспорта стало самым значительным с 2016 года», - подчеркнул он.



Артём Здунов и Андрей Каринкин осмотрели новые автомобили и их оснащение - в них есть все необходимое для выполнения служебных задач.