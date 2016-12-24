В Саранске прошло заседание штаба по координации деятельности народных дружин

В Администрации Саранска прошло заседание штаба по координации деятельности народных дружин на территории городского округа.

Как сообщил на заседании председатель общественной организации «Отряд Правопорядка» Сергей Киушкин, в настоящее время на территории Саранска действуют 7 добровольных народных дружин. Дружинники выходят на совместное патрулирование улиц с сотрудниками ППС, принимают участие в работе службы участковых уполномоченных полиции.

В 2023 году народные дружины приняли участие в обеспечении правопорядка на 180 мероприятиях с массовым пребыванием граждан и совместно с сотрудниками полиции выявили 249 административных правонарушений, приняли участие в раскрытии 3 преступлений.

Все члены народных дружин, принимающие активное участие в охране общественного порядка, получают денежные поощрения и застрахованы от несчастных случаев. Также дружинники получают 50-процентную скидку на физкультурно-оздоровительные услуги в государственных учреждениях соответствующего профиля.

Граждан, достигших 18-летнего возраста и желающих принять участие в деятельности добровольных народных дружин в Саранске, просят обращаться по телефону - +7 987 991 65 13 Сергей Александрович Киушкин – председатель МРОО «Отряд правопорядка».