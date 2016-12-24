В Мордовии дети погибших участников СВО посетили сафари-парк «Кречет»

Сотрудники филиала фонда «Защитники Отечества» в Мордовии организовали для детей героев посещение сафари-парка «Кречет» в Кочкуровском районе.



Ребята отправились в путешествие по парку на гольф-каре и погрузились в атмосферу новогодней сказки. Они увидели благородных маралов, пятнистых оленей, кроликов, кабанчиков и лошадей в живой природе. Дети покормили животных морковкой и сахаром, погладили и сделали красочные фотографии на память.



«Больше всего мне понравились добрые олени, потому что у них пушистые рога, - призналась 8-летняя Полина. - А еще я увидела смешных кабанчиков! Мне очень понравилась поездка: я нашла много новых друзей!»

8-летнему Аделю понравилось все: и животные, и парк, и игры с товарищами в снежки. «Обязательно приеду еще!» - сказал он.



Встреча завершилась чаепитием в уютном гостевом доме.



Для детей погибших руководство «Кречета» организовало посещение парка на благотворительной основе. Филиал фонда благодарит за помощь в организации поездки индивидуального предпринимателя Александра Инкина.