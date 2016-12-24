В Саранске клиент «развел» таксиста на 25 тысяч рублей

В столице Мордовии в дежурную часть полиции поступило заявление 43-летнего водителя службы такси, который сообщил о краже с его банковского счета 25 тысяч рублей.

По словам потерпевшего, к нему поступил вызов от клиента, проживающего в гостинице. Таксист подъехал по указанному адресу, после чего ему перезвонил заказчик - тот просил уточнить, каким образом он может оплатить поездку.

Водитель предложил сделать перевод по номеру мобильного телефона. Однако собеседник попросил лучше назвать номер банковской карты, куда он может перечислить деньги. Таксист сообщил данные, а потом по просьбе клиента сказал и проверочный код, пришедший в смс.

После этого на телефон водителя посыпались уведомления о списании денег с карты - в общей сложности со счета исчезли 25 тысяч рублей.

Потерпевший заблокировал карту, после чего сообщил о произошедшем в полицию.