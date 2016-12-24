В Доме Республики обсудили вопросы всестороннего сотрудничества Мордовии и Казахстана

15 декабря Глава Мордовии Артём Здунов встретился с Генеральным консулом Республики Казахстан в Казани Ерланом Искаковым. Обсуждались вопросы развития всестороннего сотрудничества.

«Казахстан традиционно выступает нашим наиболее значимым внешнеторговым партнером. Мы сотрудничаем по многим направлениям: это промышленность - мы поставляем железнодорожные вагоны, изделия из фиброцемента и кабельную продукцию; образование – в наших вузах обучаются студенты из Казахстана; культурный обмен – коллективы вашей страны принимают участие в театральном фестивале «Соотечественники. Всю эту работу будем продолжать», - отметил руководитель региона.

Ерлан Искаков подчеркнул, Россия для Казахстана – стратегический партнер: «Считаю важным преумножать наше сотрудничество с Мордовией в промышленной и сельскохозяйственной сферах, культурно-гуманитарное взаимодействие, а также развивать транспортно-логистический сектор».

Было отмечено, что в Казахстане проживает около 8 тысяч представителей мордовской диаспоры.

Генконсул рассказал, что Казахстан развивает в нашей стране институт почетного консульства, и выступил с предложением учреждения в Мордовии поста почетного консула Казахстана. В сферу его деятельности входит взаимодействие по экономической части.

Также стороны договорились о проведении двухсторонних бизнес-миссий и участии республики в международных форумах, проводимых в Казахстане, в частности в Астанинском экономическом форуме.