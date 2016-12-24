В Доме Республики обсудили вопросы всестороннего сотрудничества Мордовии и Казахстана

«Я пришел к вам с большим поклоном!»
Артём Здунов поздравил многодетных мам Мордовии
15 декабря Глава Мордовии Артём Здунов встретился с Генеральным консулом Республики Казахстан в Казани Ерланом Искаковым. Обсуждались вопросы развития всестороннего сотрудничества.
«Казахстан традиционно выступает нашим наиболее значимым внешнеторговым партнером. Мы сотрудничаем по многим направлениям: это промышленность - мы поставляем железнодорожные вагоны, изделия из фиброцемента и кабельную продукцию; образование – в наших вузах обучаются студенты из Казахстана; культурный обмен – коллективы вашей страны принимают участие в театральном фестивале «Соотечественники. Всю эту работу будем продолжать», - отметил руководитель региона.
Ерлан Искаков подчеркнул, Россия для Казахстана – стратегический партнер: «Считаю важным преумножать наше сотрудничество с Мордовией в промышленной и сельскохозяйственной сферах, культурно-гуманитарное взаимодействие, а также развивать транспортно-логистический сектор».
Было отмечено, что в Казахстане проживает около 8 тысяч представителей мордовской диаспоры.
Генконсул рассказал, что Казахстан развивает в нашей стране институт почетного консульства, и выступил с предложением учреждения в Мордовии поста почетного консула Казахстана. В сферу его деятельности входит взаимодействие по экономической части.
Также стороны договорились о проведении двухсторонних бизнес-миссий и участии республики в международных форумах, проводимых в Казахстане, в частности в Астанинском экономическом форуме.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов поздравил многодетных мам Мордовии
Для оперативной работы по обращениям на прием были приглашены представители органов исполнительной власти и местного самоуправления
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию РМ
В Лямбирском районе Артём Здунов осмотрел капитально отремонтированные детский сад и школу
Полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров побывал на предприятиях республики
30 ноября на выставке «Россия» прошел День нашей республики
Мордовия вошла в число лидеров по итогам всероссийского марафона в поддержку донорского движения