На Первом канале вновь расскажут о Мордовии

Уже в это воскресенье на Первом канале в популярной программе о путешествиях «Непутевые заметки», автором и ведущим которой является Дмитрий Крылов, расскажут о достопримечательностях Мордовии.



Дмитрий Крылов познакомит зрителей с мордовским сувениром - тавлинской лошадкой, расскажет о самой богатой коллекции скульптур «русского Родена» в музее им. С.Д. Эрьзи, а также раскроет секрет, где выращивают самый широкий ассортимент роз в России.



Не пропустите новый выпуск «Непутевых заметок» о нашем регионе, который можно посмотреть 17 декабря 2023 года в 9:40 на Первом канале.



Организаторами съемок на территории региона выступили Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ и Туристско-информационный центр РМ.