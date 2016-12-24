На Первом канале вновь расскажут о Мордовии

Репортер

Уже в это воскресенье на Первом канале в популярной программе о путешествиях «Непутевые заметки», автором и ведущим которой является Дмитрий Крылов, расскажут о достопримечательностях Мордовии.

Дмитрий Крылов познакомит зрителей с мордовским сувениром - тавлинской лошадкой, расскажет о самой богатой коллекции скульптур «русского Родена» в музее им. С.Д. Эрьзи, а также раскроет секрет, где выращивают самый широкий ассортимент роз в России.

Не пропустите новый выпуск «Непутевых заметок» о нашем регионе, который можно посмотреть 17 декабря 2023 года в 9:40 на Первом канале.

Организаторами съемок на территории региона выступили Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ и Туристско-информационный центр РМ.

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