Блогер из Мордовии прокомментировала слова Президента об этике, морали и нравственности

В ходе «Большой пресс-конференции» Президент России поднял много важных тем, актуальных для нашей страны. В том числе он высказался о блогерах и ответственности, которая лежит на них.

«Блогерам необходимо исходить в своей деятельности из этики, соблюдать мораль и нравственность», – сказал Владимир Путин.

Его слова комментирует lifestyle-блогер и многодетная мама из Саранска Юлия Адушкина.

«Я с ним полностью согласна, – пишет она на своих страницах в соцсетях. – Ведь на самом деле то, что пропагандируют люди в соцсетях – крайне важно, это формирует наш взгляд на те или иные вещи. Может быть, я буду резка, но поющие трусы и агитация к чему-то нездоровому – недопустимы, они разлагают нас. Традиционные семейные ценности, крепость веры, единение народа – вопросы, которые затрагивают далеко не все наши лидеры мнений, увы... Поэтому здесь важна цензура! Но как грамотно ее оформить и внедрить в практику – вопрос деликатный».