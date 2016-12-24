Мордовия продолжает выполнять поручение Президента и продвигать свои бренды

14 декабря прошла «Большая пресс-конференция Президента России», совмещённая с «Прямой линией». Больше четырех часов Владимир Путин общался с журналистами и отвечал на вопросы россиян.

«Как всегда, разговор с Президентом получился откровенным, не лишённым проблем, – комментирует Председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин. – Однако он же показал, что работа идёт по всем направлениям внешней и внутренней политики. Мордовия поддерживает Президента. Было приятно вновь услышать его слова о нашей республике, что это красивый регион, жители которого с уважением относятся к истории, бережно хранят традиции народа. Будем рады видеть Владимира Владимировича в Мордовии!»

В ходе пресс-конференции Владимир Путин заявил, что надо способствовать продвижению региональных брендов. Это разнообразит наш рынок, сделает его интересным и более привлекательным для потребителя.

«Продолжаем выполнять поручения Президента – продвигаем мордовские бренды, – поделился Глава Мордовии Артём Здунов. – Мы ими активно пользуемся сами, поставляем другим, любим, защищаем, развиваем! Многие из них представлены сейчас на выставке «Россия». Это и изделия из морёного дуба, и мордовский сидр, и ювелирные ёлочные игрушки, и экопродукты».

Также Артём Здунов присоединился к приглашению журналиста ГТРК «Мордовия» Анастасии Видяевой и сказал, что мы всегда рады видеть Владимира Путина на стенде нашей республики на ВДНХ.