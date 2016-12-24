Мордовское деловое товарищество поддержит молодежные проекты

14 декабря Глава Мордовии Артём Здунов на площадке «Огарев Арены» провел встречу, на которой обсуждали совместные проекты молодежи и Мордовского делового товарищества.



Участники встречи рассказали о своих проектах, представители Мордовского делового товарищества - о том, какую помощь могли бы оказать в реализации социально значимых инициатив.



Представленные проекты получили высокую оценку от Главы республики. В их числе - сессия настольных игр для подростков «Игротека» 2.0», фестиваль инженерного творчества «РобоМастер», социальные проекты «КульТУРисты: интенсив для креаторов» и «Мой район – Зеленка», научно-популярное подкаст-шоу «Адя Кудов».



По итогам грантового конкурса Росмолодежи в этом году финансирование получили 58 проектов из Мордовии на общую сумму более 24 миллионов рублей. За три последних года выросло и количество заявок от региона, и сумма привлеченных средств.

Фондом президентских грантов и Президентским фондом культурных инициатив поддержано 15 НКО Мордовии, выделено более 70 миллионов рублей на реализацию проектов в сфере молодежной политики.



Артём Здунов подчеркнул: республика будет поддерживать инициативы молодых людей, создавать возможности для их претворения в жизнь. Глава Мордовии одобрил идею создания регионального грантового фонда поддержки молодежных социальных проектов.



Во встрече приняли участие первый вице-премьер Галина Лотванова, заместитель Председателя Госсобрания Наталья Долматова, председатель Госкомитета по делам молодежи РМ Анастасия Гришнева, ректор МГУ имени Н.П. Огарева Дмитрий Глушко, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, муфтий Духовного управления мусульман РМ Раиль Асаинов.