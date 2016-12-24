В Саранске водитель автобуса сбил на пешеходном переходе 38-летнюю женщину

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По информации Госавтоинспекции республики, 14 декабря в 7 часов 50 минут на ул. Веселовского 62-летний водитель автобуса «DONGFENG», двигаясь по маршруту № 44, совершил наезд на 38-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пострадавшая с различными травмами была госпитализирована в Республиканскую центральную клиническую больницу. Водитель трезв. В этом году, по данным ГИБДД, он девять раз привлекался к административной ответственности за превышение установленной скорости движения.
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