В Саранске водитель автобуса сбил на пешеходном переходе 38-летнюю женщину

По информации Госавтоинспекции республики, 14 декабря в 7 часов 50 минут на ул. Веселовского 62-летний водитель автобуса «DONGFENG», двигаясь по маршруту № 44, совершил наезд на 38-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавшая с различными травмами была госпитализирована в Республиканскую центральную клиническую больницу. Водитель трезв. В этом году, по данным ГИБДД, он девять раз привлекался к административной ответственности за превышение установленной скорости движения.